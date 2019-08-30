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РИА Новости

Гидрометцентр пообещал комфортную погоду на начало учебного года

12:59 30.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентки у Московского государственного университета на традиционном празднике "День первокурсника". 1 сентября 2018
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первый учебный день - 2 сентября - будет очень комфортным по погодным условиям, рассказал на пресс-конференции в Москве научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На всей территории, и в Черноземье и Нечерноземье, в Москве и сопредельных областях будет 12-14 градусов утром... Днем 23-25 градусов", - сказал он.
Он добавил, что погода будет "очень комфортной". В Санкт-Петербурге погода во время школьных линеек будет, как и в Москве, комфортной.
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