Гидрометцентр пообещал комфортную погоду на начало учебного года

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первый учебный день - 2 сентября - будет очень комфортным по погодным условиям, рассказал на пресс-конференции в Москве научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На всей территории, и в Черноземье и Нечерноземье, в Москве и сопредельных областях будет 12-14 градусов утром... Днем 23-25 градусов", - сказал он.
Он добавил, что погода будет "очень комфортной". В Санкт-Петербурге погода во время школьных линеек будет, как и в Москве, комфортной.
28 августа, 18:57РИА НовостиСиноптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой