Гидрометцентр пообещал комфортную погоду на начало учебного года

Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике "День первокурсника". 1 сентября 2018

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первый учебный день - 2 сентября - будет очень комфортным по погодным условиям, рассказал на пресс-конференции в Москве научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На всей территории, и в Черноземье и Нечерноземье, в Москве и сопредельных областях будет 12-14 градусов утром... Днем 23-25 градусов", - сказал он.