Экстренные службы Ленобласти и Петербурга информационно объединятся

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Главы Ленинградской области и Санкт-Петербург заключили соглашение об информационном взаимодействии систем "112" и комплекса "Безопасный город".

Свои подписи под документом поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках II Петербургского цифрового форума-2019.

"Наша совместная задача – создать эффективную систему, когда вне зависимости от территории региона, любой житель Санкт-Петербурга и Ленинградской области сможет получить помощь оперативных служб. Мы также будем обмениваться данными наших информационных систем, получаемых с камер видеонаблюдения и информацией о фиксации дорожно-транспортных правонарушений. Это даст нам новые возможности в обеспечении безопасности жителей", – сказал Александр Дрозденко.

Он уточнил, что два соседних региона будут совместно работать в области развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Благодаря этому, в случае если сообщение о происшествии поступило по номеру "112" в Санкт-Петербурге с территории Ленинградской области, вызов будет перенаправлен в дежурно-диспетчерские службы области.

Обмен информацией, в том числе перенаправление сообщений между государственными информационными системами Ленинградской области и Санкт-Петербурга, обеспечит эффективное взаимодействие экстренных оперативных служб двух регионов и сократит время реагирования на вызовы.