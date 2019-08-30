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РИА Новости
Ленинградская область

Экстренные службы Ленобласти и Петербурга информационно объединятся

12:55 30.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Главы Ленинградской области и Санкт-Петербург заключили соглашение об информационном взаимодействии систем "112" и комплекса "Безопасный город".
Свои подписи под документом поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках II Петербургского цифрового форума-2019.
"Наша совместная задача – создать эффективную систему, когда вне зависимости от территории региона, любой житель Санкт-Петербурга и Ленинградской области сможет получить помощь оперативных служб. Мы также будем обмениваться данными наших информационных систем, получаемых с камер видеонаблюдения и информацией о фиксации дорожно-транспортных правонарушений. Это даст нам новые возможности в обеспечении безопасности жителей", – сказал Александр Дрозденко.
Он уточнил, что два соседних региона будут совместно работать в области развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Благодаря этому, в случае если сообщение о происшествии поступило по номеру "112" в Санкт-Петербурге с территории Ленинградской области, вызов будет перенаправлен в дежурно-диспетчерские службы области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
29 августа, 11:49Ленинградская область
Ленобласть будет активно применять цифровые технологии для управления
Обмен информацией, в том числе перенаправление сообщений между государственными информационными системами Ленинградской области и Санкт-Петербурга, обеспечит эффективное взаимодействие экстренных оперативных служб двух регионов и сократит время реагирования на вызовы.
В свою очередь, Александр Беглов уточнил, что решение об интеграции системы "112" и обмене информацией с камер видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений двух субъектов было принято в июле на заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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