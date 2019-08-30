Минсельхоз разрабатывает еще 13 подпрограмм развития отрасли

"Напомню, что в настоящее время реализуются две подпрограммы: это развитие селекции и семеноводства картофеля и развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы. Помимо этого на стадии разработки находятся еще 13 подпрограмм, направленных на развитие птицеводства, виноградарства, селекции, семеноводства, садоводства", - сказал министр.