Минсельхоз разрабатывает еще 13 подпрограмм развития отрасли

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 авг - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает еще 13 подпрограмм в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, в том числе в области птицеводства, виноградарства, садоводства, сообщил на совещании глава ведомства Дмитрий Патрушев.
"Напомню, что в настоящее время реализуются две подпрограммы: это развитие селекции и семеноводства картофеля и развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы. Помимо этого на стадии разработки находятся еще 13 подпрограмм, направленных на развитие птицеводства, виноградарства, селекции, семеноводства, садоводства", - сказал министр.
Мероприятия ФНТП (федеральной научно-технической программы - ред.) реализуются не для галочки, подчеркнул он.
"Позитивные изменения отечественное сельское хозяйство ощутит в виде реального увеличения объемов производства, повышения самообеспеченности продукции, а также выхода отрасли на новый виток развития", - добавил Патрушев.