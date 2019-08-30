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РИА Новости

Минсельхоз разрабатывает еще 13 подпрограмм развития отрасли

12:46 30.08.2019 (обновлено: 12:52 30.08.2019)
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© Depositphotos / KarepaStockСбор урожая винограда
Сбор урожая винограда
© Depositphotos / KarepaStock
ВЛАДИКАВКАЗ, 30 авг - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает еще 13 подпрограмм в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, в том числе в области птицеводства, виноградарства, садоводства, сообщил на совещании глава ведомства Дмитрий Патрушев.

"Напомню, что в настоящее время реализуются две подпрограммы: это развитие селекции и семеноводства картофеля и развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы. Помимо этого на стадии разработки находятся еще 13 подпрограмм, направленных на развитие птицеводства, виноградарства, селекции, семеноводства, садоводства", - сказал министр.

Мероприятия ФНТП (федеральной научно-технической программы - ред.) реализуются не для галочки, подчеркнул он.
"Позитивные изменения отечественное сельское хозяйство ощутит в виде реального увеличения объемов производства, повышения самообеспеченности продукции, а также выхода отрасли на новый виток развития", - добавил Патрушев.
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