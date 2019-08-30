Защита задержанных украинских моряков не комментирует слухи об обмене

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Защита украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, не комментирует слухи об их возможном обмене, сообщил адвокат Николай Полозов.
"Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены", - написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, такая стратегия выбрана в интересах подзащитных. Другие адвокаты также сообщали РИА Новости, что не обладают официальным подтверждением информации и будут готовы к комментариям, если какие-либо действия будут предприняты.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обмен заключенными между Украиной и РФ в пятницу не состоится, его окончательной даты пока нет, но осуществлению самой процедуры ничто не препятствует.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Они были арестованы, последний раз суд продлял меру пресечения до 24 октября.