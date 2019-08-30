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РИА Новости

Защита задержанных украинских моряков не комментирует слухи об обмене

12:45 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаручники на руках одного из задержанных украинских моряков в суде
Наручники на руках одного из задержанных украинских моряков в суде
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Наручники на руках одного из задержанных украинских моряков в суде. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Защита украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, не комментирует слухи об их возможном обмене, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, такая стратегия выбрана в интересах подзащитных. Другие адвокаты также сообщали РИА Новости, что не обладают официальным подтверждением информации и будут готовы к комментариям, если какие-либо действия будут предприняты.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обмен заключенными между Украиной и РФ в пятницу не состоится, его окончательной даты пока нет, но осуществлению самой процедуры ничто не препятствует.
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Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Они были арестованы, последний раз суд продлял меру пресечения до 24 октября.
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Обмен заключенными между Россией и УкраинойНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныНиколай ПолозовРоссияУкраинаПроисшествия
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