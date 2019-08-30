Защита задержанных украинских моряков не комментирует слухи об обмене

Наручники на руках одного из задержанных украинских моряков в суде. Архивное фото

Наручники на руках одного из задержанных украинских моряков в суде

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Защита украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, не комментирует слухи об их возможном обмене, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, такая стратегия выбрана в интересах подзащитных. Другие адвокаты также сообщали РИА Новости, что не обладают официальным подтверждением информации и будут готовы к комментариям, если какие-либо действия будут предприняты.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обмен заключенными между Украиной и РФ в пятницу не состоится , его окончательной даты пока нет, но осуществлению самой процедуры ничто не препятствует.