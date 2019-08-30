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РИА Новости

В Минобрнауки предложили расширить на регионы проект "Академический класс"

12:30 30.08.2019 (обновлено: 12:37 30.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава министерства науки и высшего образования РФ Михаил Котюков предложил расширить московский проект "Академические классы", который реализуется с 2015 года, на регионы России.
"Этот проект, он вызвал живой интерес и отклик нашел в академических институтах... Мы очень рассчитываем, что проект начнет расти, Исаак Иосифович (Калина - ред.), все-таки пилот третий год продолжается, самое время принять решение о его масштабировании. У меня единственное, просьба, чтобы дальше отбор со стороны департамента образования было таким же высоким, чтобы те стандарты, которые мы отработали, не снижались, можно предметные области расширить", - сказал Котюков на панельной дискуссии в рамках форума "Город образования".
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В свою очередь руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина отметил, что никаких препятствий для расширения проекта нет.
"У нас уже закрепились академические, научно-технологические классы, которые, во-первых, в самом деле дают возможность ребятам реализовать свои интересы, увлечения... Можно сказать, надежные перспективы на надежную работу", - сказал Калина.
Кроме того, Калина предложил масштабировать проект "Академических классов" через другой московский проект "Взаимообучение городов".
"У нас есть уже несколько лет проект, который называется "Взаимообучение городов". Я думаю, что мы просто сегодня тему "Академических классов" сделаем темой проекта "Взаимообучения городов" с нашей помощью, у нас в этом проекте 92 города России. Я думаю, хорошая выборка... 92 города получат возможность изучить, применять все, что сделано вами в Москве", - добавил руководитель столичного департамента образования.
В школах Москвы с 2015 года реализуются проекты предпрофессионального образования "Медицинский класс", "Инженерный класс", "Академический класс" и "Кадетский класс". С 1 сентября 2019 года также планируется открыть предпрофессиональные IT-классы для учеников 10-х классов.
Проект по взаимообучению городов был запущен в конце сентября 2018 года, в рамках которого представители систем образования городов России рассказывают об эффективных управленческих и педагогических практиках.
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