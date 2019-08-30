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РИА Новости

Кузнецова призвала проверить "детскую" конституцию

12:25 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что "детскую" конституцию в стихах нужно проэкспертировать на предмет профессионального подхода, чтобы не было каких-либо перекосов и перегибов, травмирования детской психики.
"Я, конечно, познакомлюсь с этой интерпретацией повнимательнее, но очень важно, чтобы до детей доходили материалы, разработанные профессионалами, с учетом детского возраста. При этом важно понимать, что с ребенком надо играть, но не заигрываться. Надо (конституцию в стихах – ред.) проэкспертировать на предмет профессионального подхода, чтобы не было каких-либо перекосов и перегибов, травмирования детской психики", - сказала Кузнецова.
Также детский омбудсмен отметила, что "детям в начальных классах точно нужны навыки безопасного поведения", а право и всю конституцию должны знать взрослые, которые находятся рядом с ребенком, чтобы обеспечивать его права. "Формировать и прививать правовую грамотность надо в соответствии с возрастными особенностями", - добавила Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в России ряд общественных организаций разработал специальную версию основного закона для детей в стихах и картинках. Экземпляр "детской" конституции, с которым ознакомились РИА Новости, состоит из 121 страницы, где в стихотворной форме излагаются основные права и обязанности россиян. Для лучшего усвоения текста книга сопровождается яркими, красочными иллюстрациями. Знакомить детей с основным законом страны авторы инициативы Алла Васильева и Антон Семикин предлагают в рамках факультативных занятий.
Занятие
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В Совете Федерации поддержали данное предложение. В своем письме руководителям регионов председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отмечает, что это инициатива ряда общероссийских общественных организаций, в том числе фонда "Стратегия будущего", Ассоциации юристов России, АНО "Институт развития местных сообществ", при экспертной поддержке Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества СФ.
Появление "детской" конституции положительно оценили и в Госдуме. Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева заявила РИА Новости, что это положительно скажется на молодом поколении россиян, в целом в России нужно создать больше возможностей для того, чтобы дети могли узнать о своем государстве, его законах.
Конституция Российской Федерации
7 августа, 11:35РИА Новости
В Госдуме положительно оценили создание "детской" конституции в стихах
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Анна КузнецоваВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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