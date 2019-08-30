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РИА Новости

"Уральские авиалинии" выплатили компенсацию 185 пассажирам после ЧП с А321

12:04 30.08.2019
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© REUTERS / Maxim ShemetovАвтомобили скорой помощи в аэропорту Жуковский
Автомобили скорой помощи в аэропорту Жуковский
© REUTERS / Maxim Shemetov
Автомобили скорой помощи в аэропорту Жуковский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатила компенсации 185 пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский-Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована была только одна женщина, остальным помощь оказали амбулаторно.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
16 августа, 16:38Радио
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"По данным на сегодняшний день, 185 пассажиров (получили выплаты)", – сказала собеседница агентства.
Выплата компенсаций началась 22 августа. Как сообщала авиакомпания, каждому пассажиру рейса Жуковский-Симферополь будет выплачено по 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииМосковская областьЖуковскийПроисшествия
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