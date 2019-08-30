Роскачество рассказало, опасны ли сульфиты в винах

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Виноделы используют при производстве вина пищевые добавки, но они не ухудшают качество продукции, а их применение зачастую обусловлено историческими традициями, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
"Например, сульфит, который также называется сернистый ангидрид, это пищевая добавка, использование которой регламентировано ГОСТ 2918. Сульфитирование позволяет защитить вино в бутылке во время хранения и транспортировки", - пояснил Лоевский. Он добавил, что сульфиты используют и в других отраслях пищевой промышленности; например, в сухофруктах их содержание превышает предельные значения, допустимые для виноделия, в десятки раз.
Еще один термин, который напрасно пугает потребителей, – диоксид серы, или пищевая добавка Е220. "В вине после брожения могут оставаться микроорганизмы, избавиться от которых можно, нагрев вино до высокой температуры. Однако в этом случае вино приобретает уваренные тона, теряет свежесть и тонкий фруктовый аромат. Другой вариант – использование диоксида серы: это пищевая добавка Е220, сертифицированная во всем мире. Фактически это альтернатива пастеризации для защиты вина от преждевременной порчи", - заметил эксперт.
Лоевский рассказал, что виноделы пользуются диоксидом серы для обеспечения гигиены на винодельнях чуть ли не с библейских времен, этим веществом окуривали глиняные амфоры в Древней Греции и Урарту.
"Сера в бутилированном вине находится в двух состояниях – свободном и связанном. Свободная сера скапливается в пространстве между вином и пробкой и защищает продукт от порчи. Она улетучивается в течение пары минут после открытия бутылки. Связанная сера растворена в вине. Обычно это минимальные количества, строго регламентированные законодательством", - пояснил руководитель Роскачества, добавив, что нормы содержания диоксида серы в России существенно жестче европейских.
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