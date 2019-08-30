Суд признал законной выплату семье Плешаковых дивидендов "Трансаэро"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа отказался признать незаконной сделкой выплату семье основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, о чем просил конкурсный управляющий авиакомпании Алексей Белокопыт, сообщил РИА Новости представитель суда.

Окружной суд, рассмотрев кассационные жалобы ответчиков, отменил вынесенное в июле постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, обязавшего семью Плешаковых вернуть дивиденды, и оставил в силе принятое в апреле в их пользу определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Белокопыт в рамках дела о банкротстве оспорил выплаты в июле 2014 года дивидендов Ольге и Александру Плешаковым, их дочерям Наталье и Татьяне Плешаковым, а также Татьяне Анодиной, матери Плешакова, главе Межгосударственного авиационного комитета. По мнению управляющего, у "Трансаэро", осенью 2015 года прекратившей полеты, отсутствовали основания для распределения прибыли и выплаты дивидендов, сделки по перечислению дивидендов были совершены с целью причинения вреда кредиторам и при злоупотреблении правом ответчиками, которые занимали в компании руководящие должности и не могли не знать о ее кризисном состоянии.

Суд первой инстанции с доводами Белокопыта не согласился. В его определении со ссылкой на более ранние судебные акты, в которых исследовалось финансовое состояние авиакомпании, говорится, что у "Трансаэро" отсутствовали признаки неплатежеспособности на момент выплаты дивидендов и даже в более поздние периоды. Как указал суд, должник испытывал финансовые трудности, но продолжал осуществлять деятельность, получал "выручку в значительном объеме, который не был снижен и в спорный период, и имел план по выходу из финансового кризиса".

Апелляционный суд отменил судебный акт первой инстанции и частично удовлетворил требование управляющего, отказав ему только во взыскании с ответчиков процентов. Суд применил последствия недействительности сделок, взыскав в конкурсную массу "Трансаэро" с Ольги Плешаковой более 23,5 миллиона рублей, с Александра Плешакова – 23,3 миллиона рублей, с Татьяны Анодиной – 3,8 миллиона рублей, с Натальи и Татьяны Плешаковых – почти по 4,5 миллиона рублей.