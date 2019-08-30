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РИА Новости

Депутаты барнаульской думы приняли отставку главы города

10:39 30.08.2019
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© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула
© Flickr / Антон Барбышев
Вид Барнаула. Архивное фото
БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Депутаты на сессии барнаульской городской думы в пятницу приняли отставку главы краевой столицы Сергея Дугина, сообщили РИА Новости гордуме.
По словам собеседника агентства, вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города оказался первым в повестке.
"За отставку Сергея Дугина единодушно проголосовали все присутствующие 36 депутатов. Сам Дугин на заседании не присутствовал", - отметил собеседник агентства.
Заявление об отставке по собственному желанию Дугин написал 15 августа. Городом он руководил около 4 лет. В настоящий момент обязанности главы города исполняет Вячеслав Франк.
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БарнаулПолитика
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