Депутаты барнаульской думы приняли отставку главы города

БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Депутаты на сессии барнаульской городской думы в пятницу приняли отставку главы краевой столицы Сергея Дугина, сообщили РИА Новости гордуме.
По словам собеседника агентства, вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города оказался первым в повестке.
"За отставку Сергея Дугина единодушно проголосовали все присутствующие 36 депутатов. Сам Дугин на заседании не присутствовал", - отметил собеседник агентства.
Заявление об отставке по собственному желанию Дугин написал 15 августа. Городом он руководил около 4 лет. В настоящий момент обязанности главы города исполняет Вячеслав Франк.