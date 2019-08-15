Мэр Барнаула ушел в отставку

БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию, врио стал его заместитель Вячеслав Франк, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Глава Барнаула Сергей Дугин во вторник написал заявление об уходе по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.
В четверг это заявление подписал губернатор Виктор Томенко.
Отставку Дугина подтвердили РИА Новости и в пресс-центре городской администрации.
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"Мэр написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Оно уже зарегистрировано в Барнаульской городской Думе. Решение о том, кто будет исполнять обязанности главы города, примет губернатор Виктор Томенко", - сказал собеседник агентства.
Дугин руководил администрацией города с декабря 2015 года, ему 63 года.
"Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить", - цитирует пресс- служба мэрии слова Дугина.
По его словам, в ближайшее время он намерен отдохнуть.