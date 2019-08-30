Поклонская заявила, что не следует решать проблемы в стране митингами

"Я не говорю, что в стране нет проблем, это не так. Проблем, в том числе с несправедливостью и коррупцией, достаточно. Но митингами их не решить", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

"Как в Киеве на майдане, там тоже вышли за аналогичные лозунги люди, которых вывели как овец на заклание, потому что все хотят справедливости и хотят что-то изменить к лучшему. Но вопрос в том, что революционным ораторам наплевать на проблемы людей и на страну в целом, они всего лишь винтики в руках мировых комбинаторов", - сказала депутат.