Поклонская заявила, что не следует решать проблемы в стране митингами

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская признала, что в стране есть проблемы с несправедливостью и коррупцией, но митингами их не решить.
"Я не говорю, что в стране нет проблем, это не так. Проблем, в том числе с несправедливостью и коррупцией, достаточно. Но митингами их не решить", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
По ее словам, крикуны на митингах на деле могут оказаться банальными провокаторами и позерами.
"Как в Киеве на майдане, там тоже вышли за аналогичные лозунги люди, которых вывели как овец на заклание, потому что все хотят справедливости и хотят что-то изменить к лучшему. Но вопрос в том, что революционным ораторам наплевать на проблемы людей и на страну в целом, они всего лишь винтики в руках мировых комбинаторов", - сказала депутат.
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