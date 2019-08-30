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РИА Новости

Поклонская рассказала, кого видит главой Крыма

10:34 30.08.2019 (обновлено: 11:17 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что нынешний глава Крыма Сергей Аксенов является смелым человеком и достоин, чтобы его переизбрали на второй срок.
Ранее "Единая Россия" представила президенту России Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария. В частности, на должность главы Крыма предложена кандидатура действующего руководителя региона Сергея Аксенова. При этом крымский политолог Александр Форманчук заявил, что Аксенов сохраняет высокие шансы быть переизбранным на второй срок, так как на сегодня является безальтернативным кандидатом на этот пост.
"Поддерживаю нынешнего главу Сергея Аксенова. Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Глава Крыма избирается депутатами государственного совета сроком на 5 лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд. Депутаты выбирают среди трех кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Аксенов был избран на пост главы Крыма в октябре 2014 года.
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
Наталья Поклонская
8 июля, 14:31РИА Новости
Поклонская напомнила Зеленскому о статусе Крыма
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Наталья ПоклонскаяСергей Аксенов (политик)Госдума РФВладимир ПутинКрымРоссияПолитика
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