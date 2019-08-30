Поклонская рассказала, кого видит главой Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что нынешний глава Крыма Сергей Аксенов является смелым человеком и достоин, чтобы его переизбрали на второй срок.

Ранее "Единая Россия" представила президенту России Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария. В частности, на должность главы Крыма предложена кандидатура действующего руководителя региона Сергея Аксенова. При этом крымский политолог Александр Форманчук заявил, что Аксенов сохраняет высокие шансы быть переизбранным на второй срок, так как на сегодня является безальтернативным кандидатом на этот пост.

"Поддерживаю нынешнего главу Сергея Аксенова. Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.