Поклонская дала Зеленскому совет по крымскому вопросу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому перейти к конструктиву в отношении Крыма и в первую очередь наладить транспортное сообщение и снять водную блокаду.

"К сожалению, президент Украины Владимир Зеленский будет делать то, что ему разрешит хозяин. Новой украинской власти посоветовала бы перейти к конструктиву в отношении Крыма, в первую очередь наладить все дорожные сообщения (железнодорожное и воздушное) и пустить днепровскую воду. Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную в интересах соблюдения базовых ценностей, они изменят к себе отношение", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, если существует хоть малейшая возможность урегулировать конфликтные вопросы дипломатическим путем, то это надо использовать.

"С чего-то надо начинать. Ведь бесконечно хаять крымчан за то, что мы защитили себя как народ, когда государство Украина было захвачено и стало неспособным защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, нельзя. Надо не прятать голову в песок, как известная птица, а встречаться и решать вопрос", - сказала депутат.

Поклонская уверена, что когда киевские власти ответят на вопрос, что крымчан побудило проводить референдум, все встанет на свои места.