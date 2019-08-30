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РИА Новости

Поклонская дала Зеленскому совет по крымскому вопросу

10:15 30.08.2019 (обновлено: 12:45 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на конференции "Санкционный мир. Глобальные вызовы" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Наталья Поклонская на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому перейти к конструктиву в отношении Крыма и в первую очередь наладить транспортное сообщение и снять водную блокаду.
"К сожалению, президент Украины Владимир Зеленский будет делать то, что ему разрешит хозяин. Новой украинской власти посоветовала бы перейти к конструктиву в отношении Крыма, в первую очередь наладить все дорожные сообщения (железнодорожное и воздушное) и пустить днепровскую воду. Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную в интересах соблюдения базовых ценностей, они изменят к себе отношение", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
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По ее словам, если существует хоть малейшая возможность урегулировать конфликтные вопросы дипломатическим путем, то это надо использовать.
"С чего-то надо начинать. Ведь бесконечно хаять крымчан за то, что мы защитили себя как народ, когда государство Украина было захвачено и стало неспособным защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, нельзя. Надо не прятать голову в песок, как известная птица, а встречаться и решать вопрос", - сказала депутат.
Поклонская уверена, что когда киевские власти ответят на вопрос, что крымчан побудило проводить референдум, все встанет на свои места.
"Возвращение Крыма на свою историческую родину - это юридический факт, который другие могут признавать сразу, могут потом", - подчеркнула депутат.
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымООНРоссияУкраинаПолитика
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