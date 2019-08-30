Поклонская заявила о наличии фактов вмешательства во внутренние дела России

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о наличии фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

На внеочередном заседании совета Госдумы 19 августа было принято решение о создании комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы. В ее состав вошли 12 депутатов, в том числе Поклонская. Возглавил комиссию Василий Пискарев - председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

"Факты вмешательства есть. Говорить о них пока не могу, как раз специально для их расследования и создана парламентская комиссия, по результатам работы которой материалы могут быть направлены в компетентные органы для принятия процессуальных решений. Об установленных фактах также будет заявлено на международных и межпарламентских площадках", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, комиссия была создана с целью своевременно пресечь наглое и недопустимое вмешательство некоторых западных "партнеров" во внутренние дела страны.

"На примере Украины, Югославии и других стран весь мир увидел, чем заканчивается такая "иностранная помощь" вроде "пирожков (бывшего помощника госсекретаря США Виктории) Нуланд", - подчеркнула Поклонская.