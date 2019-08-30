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РИА Новости

Поклонская заявила о наличии фактов вмешательства во внутренние дела России

10:08 30.08.2019 (обновлено: 11:17 30.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о наличии фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
На внеочередном заседании совета Госдумы 19 августа было принято решение о создании комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы. В ее состав вошли 12 депутатов, в том числе Поклонская. Возглавил комиссию Василий Пискарев - председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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Обвинения во вмешательстве во внутренние дела России
"Факты вмешательства есть. Говорить о них пока не могу, как раз специально для их расследования и создана парламентская комиссия, по результатам работы которой материалы могут быть направлены в компетентные органы для принятия процессуальных решений. Об установленных фактах также будет заявлено на международных и межпарламентских площадках", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
По ее словам, комиссия была создана с целью своевременно пресечь наглое и недопустимое вмешательство некоторых западных "партнеров" во внутренние дела страны.
"На примере Украины, Югославии и других стран весь мир увидел, чем заканчивается такая "иностранная помощь" вроде "пирожков (бывшего помощника госсекретаря США Виктории) Нуланд", - подчеркнула Поклонская.
Нуланд в сентябре 2013 - январе 2017 года была помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, на этом посту в ее компетенцию входили, в частности, все вопросы, связанные с Россией. Также она была официальным представителем госдепартамента, занимала в 2005-2008 годах должность постоянного представителя США при НАТО.
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
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