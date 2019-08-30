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РИА Новости

ОАЭ хотят испытать российский беспилотник "Орион-Э" на своей территории

09:55 30.08.2019 (обновлено: 12:13 30.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг — РИА Новости. ОАЭ хотят испытать беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" на своей территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Отмечается, что ранее прорабатывался вопрос поставки аппаратов в одну из стран Ближнего Востока и Северной Африки, но пока говорить о заключении контракта преждевременно.
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"Орион"

Работы по созданию беспилотников ведутся с 2011 года по заказу Минобороны. Проект называется "Иноходец", его курирует АФК "Система".
Механизм относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит "Орион" 1,1 тысячи килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.
Первый опытный образец построили еще в 2015 году, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.
Сейчас компания-разработчик "Кронштадт" запускает серийное производство "Ориона". Поставка армии первого комплекса запланирована на 2019 год. Кроме того, "Кронштадт" работает над новой модификацией "Ориона", которая будет мониторить и тушить на начальной стадии лесные пожары.
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ОКРКронштадтДмитрий ШугаевБлижний ВостокФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФМосковская областьОАЭРоссияБезопасность
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