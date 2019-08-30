ОАЭ хотят испытать российский беспилотник "Орион-Э" на своей территории

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг — РИА Новости. ОАЭ хотят испытать беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" на своей территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Отмечается, что ранее прорабатывался вопрос поставки аппаратов в одну из стран Ближнего Востока и Северной Африки, но пока говорить о заключении контракта преждевременно.

"Орион"

Работы по созданию беспилотников ведутся с 2011 года по заказу Минобороны. Проект называется "Иноходец", его курирует АФК "Система".

Механизм относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит "Орион" 1,1 тысячи килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.

Первый опытный образец построили еще в 2015 году, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.