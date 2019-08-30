В России создают версию беспилотника "Орион", фотографирующую поджигателей

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг - РИА Новости. Компания "Кронштадт" создает новую версию военного беспилотника "Орион", которая будет вести мониторинг и тушить на начальной стадии лесные пожары, заявил РИА Новости в пятницу в ходе авиасалона МАКС-2019 гендиректор компании Сергей Богатиков.

Первые поставки военной версии этого БЛА для Минобороны России запланированы на 2019 год.

"Мы сейчас работаем над различными модификациями "Ориона", в том числе над пожарным вариантом. Радиус действия аппарата - 350 километров. При обнаружении пожара аппарат передает координаты, летит в этот регион, снижается, снимает с высокой четкостью очаги пожара вплоть до того, что если это поджог, то можно было бы сфотографировать лица виновных", - рассказал Богатиков.

Собеседник агентства отметил, что сегодня прорабатывается возможность оснащения "Ориона" спецбоеприпасами типа химический огнетушитель, который беспилотник сможет сбрасывать на очаги пожаров, чтобы их локализовать.

"Сегодня мы с "Базальтом" (боеприпасное предприятие, входит в концерн "Техмаш" - ред.) рассматриваем возможность установки на "Орион" средства точного бомбометания. БЛА может сбрасывать в очаг пожара спецбоеприпасы, по сути - химический огнетушитель, и пока пожар локализован, можно будет его потушить. Тем самым мы сможем на порядки сократить ущерб", - пояснил Богатиков.

Глава "Кронштадта" добавил, что на базе "Ориона" также создается летающая лаборатория для отработки технических систем гражданских летательных аппаратов.

Работы по созданию БЛА "Орион" ведутся в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец" с 2011 года. Создаваемый БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а потолок - порядка 8000 метров. Масса "Ориона" составляет 1100 килограммов, полезная нагрузка - 250 килограммов.