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РИА Новости

В России создают версию беспилотника "Орион", фотографирующую поджигателей

11:34 30.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 авг - РИА Новости. Компания "Кронштадт" создает новую версию военного беспилотника "Орион", которая будет вести мониторинг и тушить на начальной стадии лесные пожары, заявил РИА Новости в пятницу в ходе авиасалона МАКС-2019 гендиректор компании Сергей Богатиков.
Первые поставки военной версии этого БЛА для Минобороны России запланированы на 2019 год.
"Мы сейчас работаем над различными модификациями "Ориона", в том числе над пожарным вариантом. Радиус действия аппарата - 350 километров. При обнаружении пожара аппарат передает координаты, летит в этот регион, снижается, снимает с высокой четкостью очаги пожара вплоть до того, что если это поджог, то можно было бы сфотографировать лица виновных", - рассказал Богатиков.
Собеседник агентства отметил, что сегодня прорабатывается возможность оснащения "Ориона" спецбоеприпасами типа химический огнетушитель, который беспилотник сможет сбрасывать на очаги пожаров, чтобы их локализовать.
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э
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"Сегодня мы с "Базальтом" (боеприпасное предприятие, входит в концерн "Техмаш" - ред.) рассматриваем возможность установки на "Орион" средства точного бомбометания. БЛА может сбрасывать в очаг пожара спецбоеприпасы, по сути - химический огнетушитель, и пока пожар локализован, можно будет его потушить. Тем самым мы сможем на порядки сократить ущерб", - пояснил Богатиков.
Глава "Кронштадта" добавил, что на базе "Ориона" также создается летающая лаборатория для отработки технических систем гражданских летательных аппаратов.
Работы по созданию БЛА "Орион" ведутся в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец" с 2011 года. Создаваемый БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а потолок - порядка 8000 метров. Масса "Ориона" составляет 1100 килограммов, полезная нагрузка - 250 килограммов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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