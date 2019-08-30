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РИА Новости

На Ямале один человек пострадал при пожаре в общежитии для вахтовиков

09:12 30.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Деревянное здание, в котором проживали вахтовики, сгорело в поселке Уренгой (ЯНАО), пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар в одноэтажном общежитии произошел вечером в четверг. Как пояснили в ведомстве, к моменту прибытия отряда противопожарной службы пламя охватило кровлю строения на площади 900 квадратных метров, что может говорить о позднем сообщении в экстренные службы.
"Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек, из них один пострадал. Мужчина 1968 года рождения с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу поселка городского типа Уренгой", - отметили в пресс-службе.
Чтобы полностью ликвидировать пожар, спасателям понадобилось 3,5 часа. На время тушения повлияла "безводность" указанного района, уточнили в ведомстве, подчеркнув также, что в подобных помещениях распространение пламени происходит довольно быстро.
"В результате пожара здание полностью повреждено. Размещение граждан не требуется, так как они являются вахтовыми рабочими, и организация предоставит другое место проживания. Предварительная причина и ущерб от пожара устанавливаются", - добавили в управлении МЧС.
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