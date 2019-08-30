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РИА Новости

Рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Таджикистан после посадки в "Кольцово"

09:03 30.08.2019 (обновлено: 09:10 30.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Санкт-Петербурга в Таджикистан и вынужденно севший в Екатеринбурге из-за столкновения с птицами в аэропорту Пулково, вылетел в пункт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Утром в пятницу самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Кольцово. Как сообщала авиакомпания, после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан), доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Позже Уральская транспортная прокуратура назвала причину посадки самолета в Кольцово - столкновение со стаей птиц при взлете в Пулково. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Свою проверку также начало уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
"(Самолет) вылетел", – сказал собеседник агентства.
В авиакомпании отмечали, что борт не получил повреждений при вынужденной посадке в Екатеринбурге и продолжит выполнять рейс в Таджикистан после дозаправки.
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ТаджикистанЕкатеринбургПроисшествия
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