СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолета "Уральских авиалиний" из-за столкновения со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК России.
Утром в пятницу самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Кольцово. Как сообщала авиакомпания, после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан), доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Позже Уральская транспортная прокуратура назвала причину посадки самолета в Кольцово — столкновение со стаей птиц при взлете в Пулково. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
"В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
В авиакомпании отмечали, что борт не получил повреждений при вынужденной посадке в Екатеринбурге и продолжит выполнять рейс в Таджикистан после дозаправки.