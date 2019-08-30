СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

Утром в пятницу самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Кольцово. Как сообщала авиакомпания, после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан), доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Позже Уральская транспортная прокуратура назвала причину посадки самолета в Кольцово — столкновение со стаей птиц при взлете в Пулково. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Пострадавших нет.