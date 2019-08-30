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РИА Новости

СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

08:52 30.08.2019 (обновлено: 10:54 30.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолета "Уральских авиалиний" из-за столкновения со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК России.
Утром в пятницу самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Кольцово. Как сообщала авиакомпания, после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан), доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Позже Уральская транспортная прокуратура назвала причину посадки самолета в Кольцово — столкновение со стаей птиц при взлете в Пулково. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

"В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

В авиакомпании отмечали, что борт не получил повреждений при вынужденной посадке в Екатеринбурге и продолжит выполнять рейс в Таджикистан после дозаправки.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
Вчера, 07:40РИА Новости
Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
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Следственный комитет РФПулково (аэропорт)Уральские авиалинииТаджикистанЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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