Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роскачество напомнило, что при обжаривании картофеля образуется токсичный для организма акриламид.

По словам экспертов, это соединение используется в производстве полимеров. Оно появляется во время приготовления продуктов с крахмалом при температуре выше 120 градусов Цельсия.

В основном акриламид содержится в картофеле фри, картофельных чипсах, кофе, пончиках, кондитерских изделиях, кукурузных хлопьях (в виде палочек), заявили в ведомстве.

"Но все же самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре", — сообщает Роскачество.

Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.

Кроме того, они не советуют жарить или запекать картофель до коричневой корочки, а также резать его тонкими ломтиками.