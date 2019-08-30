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РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку

08:32 30.08.2019 (обновлено: 14:46 30.08.2019)
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© Depositphotos / belchonockЖареный картофель
Жареный картофель
© Depositphotos / belchonock
Жареный картофель. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роскачество напомнило, что при обжаривании картофеля образуется токсичный для организма акриламид.
По словам экспертов, это соединение используется в производстве полимеров. Оно появляется во время приготовления продуктов с крахмалом при температуре выше 120 градусов Цельсия.
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В основном акриламид содержится в картофеле фри, картофельных чипсах, кофе, пончиках, кондитерских изделиях, кукурузных хлопьях (в виде палочек), заявили в ведомстве.
"Но все же самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре", — сообщает Роскачество.
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
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Кроме того, они не советуют жарить или запекать картофель до коричневой корочки, а также резать его тонкими ломтиками.
"Исследования показали, что в ломтиках размером 14 на 14 миллиметров содержится меньше акриламида, чем в тонко нарезанных ломтиках 8 на 8 миллиметров", — отмечается в сообщении.
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РоскачествоРоссияОбщество
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Ждём с нетерпением советов от Роскачества как правильно варить манную кашу, кипятить воду для чая и как правильно выбирать туалетную бумагу и как ей пользоваться. А то - всякое бывает, знаете ли...
30 августа, 09:21
ssergey.malcev
34210108
Согласен, прожирают бюджетные деньги, а занимаются откровенной ухйней какой то ))))))
30 августа, 09:29
ИИИлья Илья
3230117
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