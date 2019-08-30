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РИА Новости

В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной

08:19 30.08.2019 (обновлено: 09:27 30.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Между Москвой и Киевом продолжаются переговоры по обмену удерживаемыми лицами, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию", — написала она в Facebook.
По ее словам, процесс сложный.
В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что информация о завершении обмена не соответствует действительности, идут переговоры. При этом отмечается, что о взаимном освобождении удерживаемых лиц сообщат на официальных каналах.
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Вчера, 05:53Радио
На Украине сообщили о завершении обмена задержанных россиян и украинцев
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в ближайшее время в киевском аэропорту "Жуляны" приземлится самолет с заключенными. По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.
В ночь на пятницу сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, и осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.
Однако пока эта информация не подтверждена официально ни с российской, ни с украинской стороны.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.
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29 августа, 15:05РИА Новости
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Обмен заключенными между Россией и УкраинойСитуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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