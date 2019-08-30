В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Между Москвой и Киевом продолжаются переговоры по обмену удерживаемыми лицами, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию", — написала она в Facebook

По ее словам, процесс сложный.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что информация о завершении обмена не соответствует действительности, идут переговоры. При этом отмечается, что о взаимном освобождении удерживаемых лиц сообщат на официальных каналах.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в ближайшее время в киевском аэропорту "Жуляны" приземлится самолет с заключенными. По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на пятницу сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook , что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, и осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Однако пока эта информация не подтверждена официально ни с российской, ни с украинской стороны.