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РИА Новости

В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

08:17 30.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Орловском районе Ростовской области в пятницу, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
По его словам, в 4.32 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Мира, 134 в хуторе Камышевка. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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"На месте пожара обнаружены тела трех погибших. Все мужчины", - сказал он.
В 4.44 возгорание было ликвидировано. В тушении были задействованы семь человек и четыре единицы техники.
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МЧС РФРостовская областьПроисшествия
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