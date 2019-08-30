В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Орловском районе Ростовской области в пятницу, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.

По его словам, в 4.32 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Мира, 134 в хуторе Камышевка. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

"На месте пожара обнаружены тела трех погибших. Все мужчины", - сказал он.