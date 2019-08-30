Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специальный трибунал Колумбии выдал ордер на арест одного из лидеров бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), который после мирного соглашения с властями два года назад объявил о намерении вновь взяться за оружие.

В четверг Иван Маркес из РВСК опубликовал видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений.

"В связи с перевооружением некоторых бывших членов исчезнувшего движения FARC… Специальная юрисдикция для мира (JEP) приняла защитительные меры … и постановила отозвать льготы в виде приостановки действия ордеров на арест и условного пребывания на свободе лиц, появившихся на известном видео", - говорится в заявлении трибунала, созданного в 2017 году, согласно законопроекту о переходном правосудии.

Помимо Маркеса, ордеры на арест выданы на имя другого известного лидера РВСК Хесуса Сантрича и еще нескольких бывших повстанцев.

Кроме того, трибунал поручил национальному подразделению Интерпола включить имена Маркеса и других в розыскной реестр международного полицейского ведомства.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке назначил награду за поимку всех, кто фигурировал с Маркесом на видео.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.