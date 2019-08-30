Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T10:52Z
https://ria.ru/20190830/1558060775.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/82/1557598232_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a6885cb12b74a1a9ed336feb102999db.jpg
РИА Новости

Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей

06:02 30.08.2019 (обновлено: 10:52 30.08.2019)
72437
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Паводок
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом, сообщает Примгидромет.
Как пояснил в видеокомментарии глава учреждения Борис Кубай, весной и летом на территорию Китая проникал теплый переувлажненный тропический воздух. "Этот воздух распространялся дальше <...> и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье", — сказал он.
Паводок
Вчера, 05:18РИА Новости
В Хабаровском крае около ста жилых домов подтопило паводком и дождями
По его словам, в ряде районов Приморского края выпало до 150-200 процентов месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек, но катастрофических наводнений не наблюдается, поскольку реки, которые берут начало в Сихотэ-Алине, не получали достаточно воды из-за дефицита осадков в этом районе.
Из-за сильных ливней, начавшихся в Приморье во вторник, во Владивостоке выпала месячная норма осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории и жилые дома. В крае ввели режим ЧС регионального характера.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным спасателей, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Паводок
Вчера, 05:37РИА Новости
В Приморье из-за ливней сель сошел на железнодорожные пути
181423311965
Обсудить 13
КитайСибирский ФОПроисшествия
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Извержение вулкана Стромболи. 30 августа 2019
В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Бурый медведь
Нападение медведей на американцев попало на видео
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26Зеленский в Варшаве: оттепель в отношениях с Польшей и без участия Трампа
00:19Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
Лента новостейМолния