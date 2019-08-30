Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом, сообщает Примгидромет.

Как пояснил в видеокомментарии глава учреждения Борис Кубай, весной и летом на территорию Китая проникал теплый переувлажненный тропический воздух. "Этот воздух распространялся дальше <...> и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье", — сказал он.

По его словам, в ряде районов Приморского края выпало до 150-200 процентов месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек, но катастрофических наводнений не наблюдается, поскольку реки, которые берут начало в Сихотэ-Алине, не получали достаточно воды из-за дефицита осадков в этом районе.

Из-за сильных ливней, начавшихся в Приморье во вторник, во Владивостоке выпала месячная норма осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории и жилые дома. В крае ввели режим ЧС регионального характера.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.