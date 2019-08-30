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РИА Новости

Роскачество не считает цену вина показателем его качества

03:47 30.08.2019
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© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина
© Depositphotos / rsedlacek
Два бокала красного и белого вина. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Привычка считать стоимость вина индикатором его качества – не совсем верная, качественной продукции достаточно и в невысоком ценовом диапазоне, заявил в интервью РИА Новости замруководителя Роскачества Илья Лоевский.
"Определение качества вина по его цене - вещь лукавая. Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может. Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.
Но качественное импортное вино в таком диапазоне найти гораздо сложнее: базовые отпускные цены в Европе за бутылку вина ниже, чем в России, но транспортировка, таможенные пошлины, банковские кредиты импортеров, наценки торговых сетей, которые на импортное вино могут быть в 2-2,5 раза выше, нивелируют это преимущество.
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"Одно и то же импортное вино в стране производства и в России может отличаться по цене в 3 раза. Если вы купили в магазине условное "Бордо" за 350 рублей, значит, импортеру оно обошлось не дороже 100. А много ли хорошего "Бордо" можно встретить во Франции за 1,5 евро?" - заметил эксперт.
Для недорогих вин важна информация о годе урожая, так как они не предназначены для длительной выдержки и лучше всего пьются в течение последующих полутора лет. Но для более дорогих вин, особенно российских красных, которые могут улучшаться в процессе выдержки в бутылке, почтенный возраст – скорее, преимущество. "Знатоки российских вин, например, высоко оценивают красные вина 2012 и 2014 годов урожая", - сказал Лоевский.
Он также рассказал, что термин "виноматериал", который иногда провоцирует у потребителей миф о том, что вино делают из порошка, в отраслевой терминологии означает "вино, не разлитое в потребительскую тару для продажи населению". "Самое дорогое французское вино, хранящееся в бочке – это тоже виноматериал. ... И виноматериалом виноградное вино называется ровно до тех пор, пока его не налили в бутылку и не укупорили пробкой", - отметил собеседник агентства.
Бокал вина
6 августа, 08:33РИА Новости
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
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