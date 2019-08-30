В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике "День первокурсника". 1 сентября 2018

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что у учеников и студентов очень высокая нагрузка: экзамены заканчиваются к началу июля и фактически каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, многие из них предпочитают летом работать.

Власов обсудил эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. По его мнению, продление каникул позволить подрабатывать или ездить на отдых в начале осени.

"Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку наши сограждане с детьми смогут выезжать на южные курорты страны в сентябре", — заявил парламентарий.