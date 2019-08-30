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РИА Новости

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

03:35 30.08.2019 (обновлено: 10:59 30.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентки у Московского государственного университета на традиционном празднике "День первокурсника". 1 сентября 2018
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что у учеников и студентов очень высокая нагрузка: экзамены заканчиваются к началу июля и фактически каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, многие из них предпочитают летом работать.
Власов обсудил эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. По его мнению, продление каникул позволить подрабатывать или ездить на отдых в начале осени.

"Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку наши сограждане с детьми смогут выезжать на южные курорты страны в сентябре", — заявил парламентарий.

Пилотный проект он предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеВасилий ВласовТатьяна ГоликоваГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А зачем учиться, с неграмотными можно и страну сдать, ведь не будут знать где живут
30 августа, 05:01
jjuws-w
8091237150
дума давно перестала думать,правительство не заботится о доходах людей,только о себе,олигархах и банках...ну и зачем мне такие "руководители.не пора ли всем миром указать место дармоедам.
30 августа, 03:55
pilyugin60
79011513240
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