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РИА Новости

Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке

03:23 30.08.2019 (обновлено: 11:04 30.08.2019)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег. Фрагмент трансляции с заседания Рады опубликовал "24 канал".
Парламентарий обратился к новому министру экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову, рассказав ему о проблемах виноделов Одесской области. В ходе своего выступления Киссе попытался говорить по-украински, мешая его с русскими словами. Однако сложности с языком и насмешки других депутатов вынудили его окончательно перейти на русскую речь.
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Использование русского языка является причиной многочисленных инцидентов в украинском парламенте. На прошедшем накануне заседании Рады спикер нового парламента Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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Антон КиссеСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, если власть разрушает и распродает национальное богатство страны, значит, власть строит свое государство на чужой территории. Если власть преследует местных жителей и заставляет их говорить на чужом языке, значит это геноцид и происходит он на чужой территории для власти. Смерть укро-бандеровским рабам!
30 августа, 05:02
Ilia Aksenov
11131103
Всех, у кого голова не украинской формы выгнать из зРады.
30 августа, 04:13
ЛКЛысый Кучерявый
25600000
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