Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег. Фрагмент трансляции с заседания Рады опубликовал "24 канал".

Парламентарий обратился к новому министру экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову, рассказав ему о проблемах виноделов Одесской области. В ходе своего выступления Киссе попытался говорить по-украински, мешая его с русскими словами. Однако сложности с языком и насмешки других депутатов вынудили его окончательно перейти на русскую речь.

Использование русского языка является причиной многочисленных инцидентов в украинском парламенте. На прошедшем накануне заседании Рады спикер нового парламента Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском.

Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.