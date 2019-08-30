Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Президент предложил ряд компромиссных шагов, направленные на восстановление связей с нашим народом, который оказался за линией соприкосновения", — сказал он.

Пристайко также напомнил о перезапуске процесса обмена пленными и начале восстановления сообщения в Станице Луганской. "Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса. Критически важно другое — мы на это имеем полгода", — подчеркнул он.

На заседании Рады Пристайко заявил, что если процесс урегулирования продвинется дальше, то они задумаются над следующими шагами. В числе этих шагов он назвал возвращение людей к мирной жизни, проведение выборов, амнистию, снятие торговых ограничений и возобновление полного контроля над границей.

Вадим Пристайко назначен на пост министра иностранных дел Украины во время первого заседания Верховной Рады девятого созыва. Его кандидатуру поддержали 310 депутатов из 450. До этого он занимал пост заместителя руководителя офиса президента по международным делам.

Позиция предшественника Пристайко

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.

Вместе с тем министр допустил компромиссы по языковому вопросу в регионе. Однако он выступил против исключительно российского языкового поля в Донбассе.

Проведение выборов в Донбассе, амнистия для участников военных действий и снятие торговых ограничений прописаны в Минских соглашениях.

Конфликт в Донбассе

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.