Первое заседание новой Рады длилось более 16 часов

В этот же день в парламенте было зарегистрировано несколько десятков законопроектов, в том числе такие, которые определены президентом как неотложные. Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обещает, что последующие заседания будут не менее продуктивными, так как этого ждет от них глава государства.