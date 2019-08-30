Депутат Рады объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии “Слуга народа” Лиза Богуцкая заявила, что намеренно показала свою переписку в мессенджере о подготовке путча экс-президентом Украины Петром Порошенко, и объяснила, что имела в виду, соответствующий пост она разместила в своем Депутат Верховной рады от партии “Слуга народа” Лиза Богуцкая заявила, что намеренно показала свою переписку в мессенджере о подготовке путча экс-президентом Украины Петром Порошенко, и объяснила, что имела в виду, соответствующий пост она разместила в своем фейсбуке

По словам парламентария, Порошенко вынашивает планы своего возвращения на пост президента. "Он, конечно, завтра с танками не приедет под Раду. Но то, что будет вынашивать планы вернуться - это факт", - заявила Богуцкая.

Она также сообщила, что не видит разницы между министром МВД Арсеном Аваковым и Порошенко, но благодарна, что он не вступил в сговор с бывшим президентом.

Ранее журналисты засняли, как Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот. В сообщении , которое депутат адресовала неизвестной "Леночке", также сказано, что народные депутаты приняли решение оставить Авакова на посту министра, чтобы предотвратить путч.

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 2014 года. Зеленский на первом заседании нового украинского парламента предложил его кандидатуру на тот же пост.

Месяцем ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил опасения, что националистические силы на Украине могут попытаться взять реванш после поражения на президентских и парламентских выборах.