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РИА Новости

Депутат Рады объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

01:21 30.08.2019 (обновлено: 01:22 30.08.2019)
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© Фото : СТРАНА.uaФото переписки депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, сделанное журналистами "Страны"
Фото переписки депутата от партии Слуга народа Лизы Богуцкой, сделанное журналистами Страны
© Фото : СТРАНА.ua
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии “Слуга народа” Лиза Богуцкая заявила, что намеренно показала свою переписку в мессенджере о подготовке путча экс-президентом Украины Петром Порошенко, и объяснила, что имела в виду, соответствующий пост она разместила в своем фейсбуке.
По словам парламентария, Порошенко вынашивает планы своего возвращения на пост президента. "Он, конечно, завтра с танками не приедет под Раду. Но то, что будет вынашивать планы вернуться - это факт", - заявила Богуцкая.
Она также сообщила, что не видит разницы между министром МВД Арсеном Аваковым и Порошенко, но благодарна, что он не вступил в сговор с бывшим президентом.
Ранее журналисты засняли, как Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот. В сообщении, которое депутат адресовала неизвестной "Леночке", также сказано, что народные депутаты приняли решение оставить Авакова на посту министра, чтобы предотвратить путч.
Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 2014 года. Зеленский на первом заседании нового украинского парламента предложил его кандидатуру на тот же пост.
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Лиза БогуцкаяСитуация на УкраинеАрсен АваковПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныНиколай Азаров (политик)УкраинаВ мире
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