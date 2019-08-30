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РИА Новости

Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

00:51 30.08.2019 (обновлено: 00:59 30.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны Руслана Рябошапку, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
В четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского о назначении замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора страны.
"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - говорится в указе.
Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента, однако такое решение сначала должен одобрить парламент.
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