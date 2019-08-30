Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

В четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского о назначении замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора страны.

Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента, однако такое решение сначала должен одобрить парламент.