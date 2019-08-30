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РИА Новости

Рада приняла в І чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности

00:36 30.08.2019
2256
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в ночь на пятницу принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Такое решение поддержали 363 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
В законопроекте предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим главой государства Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Вчера, 00:33РИА Новости
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5851012
Обсудить 11
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Популярные комментарии
как бы Россия не ругала Украину, там строят нормальное, демократическое общество, в России сословное, вроде перед законом все равны, но для некоторых есть исключения.
30 августа, 05:12
Сергей Бабин
1400003
Вот за это можно и выпить ))))))))
30 августа, 00:58
Сергей Николаевич
1220000
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