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РИА Новости

Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств

00:33 30.08.2019 (обновлено: 04:41 30.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
Такое заявление Порошенко сделал в ответ на вопрос одного из депутатов "Слуги народа" к новому генпрокурору о том, готов ли он довести до конца уголовные дела в отношении бывшего президента.
Бывший глава государства потребовал, чтобы "голословные, бездоказательные обвинения" в его адрес не звучали в Раде.
"У нас все правоохранительные органы имеют все основания для проведения беспристрастного расследования", - заявил Порошенко, выступая в Раде.
Он отметил, что по конституции человек не может быть обвинен без решения суда. "Есть генеральный прокурор, есть правоохранительные органы, беспристрастное расследование, равенство всех перед законом, верховенство права является признаком европейской интеграции", - добавил Порошенко.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что ведомство расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у возбужденных против Порошенко дел есть судебная перспектива, он может сесть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".
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