Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.

Такое заявление Порошенко сделал в ответ на вопрос одного из депутатов "Слуги народа" к новому генпрокурору о том, готов ли он довести до конца уголовные дела в отношении бывшего президента.

Бывший глава государства потребовал, чтобы "голословные, бездоказательные обвинения" в его адрес не звучали в Раде.

"У нас все правоохранительные органы имеют все основания для проведения беспристрастного расследования", - заявил Порошенко, выступая в Раде.

Он отметил, что по конституции человек не может быть обвинен без решения суда. "Есть генеральный прокурор, есть правоохранительные органы, беспристрастное расследование, равенство всех перед законом, верховенство права является признаком европейской интеграции", - добавил Порошенко.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что ведомство расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.