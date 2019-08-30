Хиджама: бизнес на крови или "средство лечения от всего"?

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Некоторые вполне современные россияне уверовали в универсальность распространенного еще в Средние века метода кровопускания, и, как это обычно бывает, спрос породил предложение. К сожалению, востребованную услугу оказывают в том числе шарлатаны — порой с самыми печальными последствиям. Корреспондент РИА Новости разобрался в индустрии "средневековой медицины" и выяснил, как не попасть в лапы мошенников.

"Идут от отчаяния"

Гасан Хаджиев из села Верхние Ачаурки в Ингушетии давно позабыл, что такое таблетки. Обычное лезвие, несколько небольших банок, специальный насос для откачки крови и спирт — вот его средство от всех болезней. Его веру в эту панацею не пошатнул даже случай месячной давности.

"После сеанса хиджамы (кровопускания. — Прим. ред.) один из порезов почему-то не заживал. Два дня, три, четыре — а рана все такая же свежая, будто хаджим (человек, который проводит сеанс кровопускания. — Прим. ред.) ее только что оставил. Потом стало плохо, участилось сердцебиение и закружилась голова, и я вызвал скорую", — рассказывает Гасан.

Но медики, по его словам, "сделали укольчик и уехали". И в итоге он вместо поликлиники обратился… к другому хаджиму, но уже из Назрани, что в 40 минутах езды от родного села.

"Состояние у парня было, мягко говоря, не ахти. Он позвонил мне где-то в час ночи и попросил сделать хиджаму. Зачем в скорую обращаться?! Воспаление хиджамой и так отлично лечится: я ему сделал надрезы, поставил на них банки, выкачал немного крови, и все прошло, в том числе тахикардия", — уверяет "специалист по хиджаме" Сулейман (фамилию называть он отказался) — именно к нему обратился Гасан.

В инциденте Сулейман винит коллегу по ремеслу, который неправильно сделал надрез. В этом деле, уверяет он РИА Новости, очень важны опыт и знания.

А знаний нужно много. Кровопускание как метод лечения известно человечеству уже две тысячи лет. В средневековой Европе оно распространилось благодаря арабам, которые, как полагают историки, переняли его у китайцев. О хиджаме довольно подробно говорится в хадисах — сборниках изречений пророка Мухаммеда. Именно поэтому мусульмане и сегодня придают огромное значение этой процедуре.

Верующие обычно узнавали о кровопускании либо в мечетях, либо по сарафанному радио. А теперь помогает интернет.

Москвичка Юлия Ахрарова, как и Сулейман из Назрани, не имеет медицинского образования. Обучилась хиджаме сама и теперь принимает пациентов.

"В основном приходят люди с запущенными болезнями на последних стадиях. Отчаявшись, они хватаются за любую соломинку, за любую надежду вылечиться", — объясняет она РИА Новости.

Индустрия самоучек

Повышенный спрос диктует предложение. Интернет пестрит рекламными баннерами курсов "обучения хиджаме с нуля" на любой кошелек. Очное обучение стоит примерно 20 тысяч рублей. Заочное — видеокурс или приглашение в "обучающий чат" в популярном среди мусульман мессенджере WhatsApp — от семи тысяч.

И, судя по форумам, кровопусканию обучают даже тех, кто боится крови. О наличии медицинского образования говорить не приходится, хотя его отсутствие может привести к неприятным последствиям.

Свидетельство о прохождении курса "Исламская медицина и хиджама" Свидетельство о прохождении курса "Исламская медицина и хиджама"

После одного из таких "тренингов" Лидия Рамазанова почти год делала хиджаму своим родственникам и знакомым. "Недавно сделала одной сестре. У нее с первой банки все хорошо было, а на второй начала выходить жидкость желтоватого цвета, причем в большом количестве. Я с таким еще не сталкивалась", — рассказывает она.

Испугавшись, Лидия написала своим учителям: опасно ли делать кровопускание в таком случае? Те ответили, что можно, но что это была за жидкость, они не знают.

Так выделяемая из крови плазма — та самая "желтоватая жидкость" — навсегда разуверила Лидию в компетентности своих "учителей". После этого случая она перестала делать хиджаму.

Молчание жертв

Несмотря на то что, согласно исламскому вероучению, хиджама делается либо бесплатно, либо за "добровольное пожертвование", большинство специалистов имеет свой прайс-лист, который, впрочем, озвучивается только устно. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем одна процедура обходится в две-три тысячи рублей. В других городах — вдвое дешевле. Клиентов заманивают "лечением по Сунне", "неглубокими насечками на коже" и разными видами хиджамы, даже косметической и "для похудения", а также "стерильными условиями".

Объявление об оказании услуг хиджамы Объявление об оказании услуг хиджамы

Среди хаджимов, проводящих процедуры у себя дома либо с выездом к клиенту, конкуренция настолько высокая, что в практике каждого непременно найдется пациент, которому другой "специалист" уже оставил шрамы. Корреспондент РИА Новости поговорил с несколькими столичными "частными мастерами исламской медицины", и никто из них не назвал конкретных людей, пострадавших от действий конкурентов. Свое молчание они оправдали "врачебной этикой".

А между тем хиджама может привести к летальному исходу. В 2015 году в Башкортостане судили известного в Поволжье "целителя" Равиля Фаткуллина по обвинению в убийстве по неосторожности. Тот делал хиджаму 33-летнему жителю села Пестрецы (Татарстан) и так изрезал его тело, что молодой человек умер от потери крови. Общая длина порезов на теле жертвы составляла пять метров.

В день оглашения приговора, 6 августа 2015 года, Фаткуллин попал под амнистию. Кроме того, в тот же день родители молодого человека заключили с ним мировое соглашение — они, как сообщали СМИ, были убеждены, что их страдавший от наркозависимости сын "умер от порчи", а не от кровопускания.

© Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" Судебное заседание по делу Равиля Фаткуллина © Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" Судебное заседание по делу Равиля Фаткуллина

Этот случай, пожалуй, один из немногих, когда "специалист по хиджаме" предстал перед судом. Обычно пациенты молчат.

"Видимо, они считают это религиозным обрядом. А кому можно пожаловаться на Бога?" — объясняет РИА Новости член Общественного совета при Минздраве России юрист Алексей Старченко.

Особенно опасно кровопускание в нестерильных условиях — у пациента может начаться заражение крови. И самое печальное, пока этого не случится, уличить в происшедшем подобных Фаткуллину самоучек практически невозможно.

Впрочем, член комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Республики Ингушетия Ильяс Богатырев в беседе с РИА Новости утверждает, что верующие сами понимают, к какому хаджиму идти, а к какому нет.

"Санэпиднадзор проверяет деятельность хаджимов. В случае несоответствия требованиям ГОСТа закрывали кабинеты, где они принимали пациентов. Мне известны два-три таких случая. Я, например, никогда не обращусь к незнакомому мне хаджиму, тем более по объявлению на улице или в интернете. Нужно, чтобы такой специалист обладал репутацией и опытом", — говорит депутат.

"Это не панацея!"

Но одно дело — крохотная Назрань, а другое — мегаполис, где зачастую приходится действовать вслепую, без каких-либо надежных рекомендаций. Это и приводит к засилью хаджимов-самоучек без медицинского образования.

"Всегда нужно прибегать к профессионалам этого дела, которые не просто знают хадисы, где говорится о пользе хаджимы, но и имеют медицинское образование, зная, где и как правильно это можно делать. Ислам учит, чтобы люди занимались теми профессиями, которым они специально обучались. То есть занимались своим делом", — говорит корреспонденту РИА Новости первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Таких специалистов, по его словам, немало. Причем не только в Москве. Например, рост популярности хиджамы в Дагестане привел к тому, что теперь ее проводят преимущественно профессиональные врачи.

"В государственных больницах эту процедуру не проводят, однако некоторые врачи сами направляют пациентов к хаджимам, например, при кожных заболеваниях или сгущении крови, а также из донорских центров и центров планирования семьи. Мы обычно тесно работаем с врачами, обучая их этому", — уверяет корреспондента РИА Новости руководитель клиники исламской медицины Мухаммад Абдурахманов, который делает хиджаму уже 15 лет.

По его словам, примерно два года назад в республике обсуждалось включение хиджамы в список платных медицинских процедур в рамках частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения. А пока кровопускание делают в частных клиниках. При этом специалист предостерегает от лечения на дому.

"Во-первых, обучение хиджаме должно быть строго в очной форме. Во-вторых, обучать нужно медиков. И потом обращаться именно к медикам. Потому что в интернете разного рода "специалисты" утверждают, что якобы нет никаких противопоказаний к хиджаме. А на самом деле их немало: нельзя, например, делать глубокие насечки на ногах диабетикам (были такие случаи). Надо остерегаться и тех, кто говорит, что кровопускание лечит все болезни и поэтому все таблетки нужно выкинуть. На самом деле хиджама — часть комплексного лечения. Мы должны понимать, что наше здоровье — в наших руках. И не доверять кому попало", — призывает он.

Врачи спорят

Впрочем, среди российских врачей нет однозначного мнения насчет хиджамы. Например, доктор Мухаммад Абдурахманов не сомневается в эффективности кровопускания.

"Сегодня это называется "капилляротерапия", то есть удаление застойной крови. Есть определенные места, где она накапливается, — в китайской медицине это называется "точки". При кровопускании в десятки раз увеличивается выработка интерферона — белка, ответственного за иммунитет. К тому же организм реагирует на небольшую потерю крови и подключает резервные механизмы, тем самым обновляя кровь", — убежден Абдурахманов.

Однако врач-гематолог клиники амбулаторной онкологии и гематологии Михаил Ласков настроен куда более скептически. Он считает, что кровопускание эффективно только при определенных диагнозах.

"Список показаний для кровопускания очень узкий. В основном его применяют при миелопролиферативных заболеваниях — например, при истинной полицетимии. Это прописано в рекомендациях как Минздрава России, так и Всемирной организации здравоохранения", — отмечает доктор в беседе с РИА Новости.