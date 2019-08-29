Волкер поздравил с назначением Гончарука и Пристайко

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поздравил премьера Украины Алексея Гончарука и главу МИД Вадима Пристайко с назначением.
"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь украинский кабинет министров! Соединенные Штаты поддерживают вас в деле продвижения реформ и стремления к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал он в четверг в Twitter.
Верховная рада в четверг утвердила назначение Гончарука на пост премьера и одобрила предложенный им состав кабмина.