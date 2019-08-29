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РИА Новости

Рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора

23:39 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины в четверг поддержала представление главы государства Владимира Зеленского о назначении замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора страны.
Такое решение поддержали 312 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако такое решение сначала должен одобрить парламент. Теперь президент может назначить Рябошапку на пост генпрокурора своим указом.
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Руслан РябошапкаСитуация на УкраинеГенеральная прокуратура УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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