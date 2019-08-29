Рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины в четверг поддержала представление главы государства Владимира Зеленского о назначении замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора страны.

Такое решение поддержали 312 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако такое решение сначала должен одобрить парламент. Теперь президент может назначить Рябошапку на пост генпрокурора своим указом.