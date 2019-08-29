Кандидат на пост генпрокурора Украины рассказал о приоритетах своей работы

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора Украины Руслан Рябошапка заявил, что среди приоритетов его работы будет розыск и возвращение в страну украденных активов, а также завершение расследования резонансных дел.
"Ключевым должен быть розыск украденных активов, в том числе, через международную помощь, найти бенефициаров этих преступных схем и вернуть украденные у народа и государства деньги, а уже после этого посадить преступников в тюрьму", - заявил Рябошапка, выступая в парламенте перед голосованием за назначение его на пост генпрокурора.
"Мы, конечно же, не можем забыть о тех резонансных делах, ответы по которым общество ожидает много лет. Очевидно, что я не могу гарантировать, что все будут доведены до суда и все получат справедливое наказание, но я могу гарантировать, что эти дела будут одним из ключевых приоритетов работы генеральной прокуратуры", - сказал Рябошапка.