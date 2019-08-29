Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T23:36Z
https://ria.ru/20190829/1558058187.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155664/77/1556647747_0:282:3137:2047_1036x0_80_0_0_9195497f9f8bf3aeb68f1ce4bcfc53ed.jpg
РИА Новости

Кандидат на пост генпрокурора Украины рассказал о приоритетах своей работы

23:36 29.08.2019
414
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора Украины Руслан Рябошапка заявил, что среди приоритетов его работы будет розыск и возвращение в страну украденных активов, а также завершение расследования резонансных дел.
"Ключевым должен быть розыск украденных активов, в том числе, через международную помощь, найти бенефициаров этих преступных схем и вернуть украденные у народа и государства деньги, а уже после этого посадить преступников в тюрьму", - заявил Рябошапка, выступая в парламенте перед голосованием за назначение его на пост генпрокурора.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Вчера, 20:42РИА Новости
Эксперт оценил компетентность людей, назначенных в правительство Украины
"Мы, конечно же, не можем забыть о тех резонансных делах, ответы по которым общество ожидает много лет. Очевидно, что я не могу гарантировать, что все будут доведены до суда и все получат справедливое наказание, но я могу гарантировать, что эти дела будут одним из ключевых приоритетов работы генеральной прокуратуры", - сказал Рябошапка.
390001
Обсудить 0
Руслан РябошапкаСитуация на УкраинеГенеральная прокуратура УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора
РИА
Новости
Юрий Луценко
Луценко заявил, что последний год "заставлял себя ходить на работу"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Новый кабмин Украины проведет первое заседание в ночь на пятницу
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Эксперт оценил компетентность людей, назначенных в правительство Украины
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Эксперт объяснил переназначение Авакова главой МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового генпрокурора Украины
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Ситуация в Горловке после обстрела со стороны украинских силовиков
Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел в Горловке
Юрий Луценко
Рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава фракции "Слуга народа" мечтает вообще не ходить на заседания в Раду
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер поздравил с назначением Гончарука и Пристайко
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Оппозиционный депутат Рады назвал "дикостью" процедуру формирования кабмина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10Американка получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет в тюрьме
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
05:41На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
05:39Экс-главу томского УМВД осудили на восемь лет условно за взяточничество
Лента новостейМолния