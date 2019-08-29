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РИА Новости

Луценко заявил, что последний год "заставлял себя ходить на работу"

23:20 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что год "заставлял себя ходить на работу".
Парламент Украины в четверг одобрил отставку Луценко, такое решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Луценко сказал журналистам в Верховной раде, что после отставки будет "готовиться к 55-й годовщине дня своего рождения".
"А если говорить не в шутку, то планирую заняться здоровьем. После тюрьмы 16 дыр в пищеводе дают о себе знать. А с другой стороны, думаю организовать фонд поддержки украинской книги. Это то, что я люблю, в свободное время этим буду заниматься", - отметил он.
Бывший генпрокурор также заявил, что последний год "заставлял себя ходить на работу". По его словам, несовершенство закона не позволило ему достичь больших результатов. При этом он считает свою работу на посту генпрокурора успешной.
Юрий Луценко
Вчера, 23:09РИА Новости
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