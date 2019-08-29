Луценко заявил, что последний год "заставлял себя ходить на работу"

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что год "заставлял себя ходить на работу".

Парламент Украины в четверг одобрил отставку Луценко, такое решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Луценко сказал журналистам в Верховной раде, что после отставки будет "готовиться к 55-й годовщине дня своего рождения".

"А если говорить не в шутку, то планирую заняться здоровьем. После тюрьмы 16 дыр в пищеводе дают о себе знать. А с другой стороны, думаю организовать фонд поддержки украинской книги. Это то, что я люблю, в свободное время этим буду заниматься", - отметил он.