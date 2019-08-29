Рада одобрила отставку генпрокурора Луценко

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко, такое решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако такое решение сначала должен одобрить парламент. Луценко занимал должность генпрокурора с мая 2016 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее несколько раз вносил в Раду представление об увольнении Луценко. Сам Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов. Позднее президент Украины заявил, что представит в парламент кандидатуру генерального прокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.