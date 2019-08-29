Оппозиционный депутат Рады назвал "дикостью" процедуру формирования кабмина

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин назвал "дикостью" процедуру формирования правительства, так как депутаты ничего не знают о людях, которые теперь занимают должности министров.

Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание, на котором назначил премьером Алексея Гончарука и утвердил новый состав кабмина, предложенный им.

"Я представлял себе процедуру назначения несколько иначе. Элементарно мы на руках не имели ни единой биографии. Если вы меня сейчас попросите назвать имя и отчество министра инфраструктуры или вообще, даже как министерства новые называются, я абсолютно не знаю. Я не мог себе представить, что может сложиться ситуация, при которой на должности будут одновременно назначать министров и при этом формировать новые министерства. Это какая-то дикость", - сказал Волошин в четверг в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал NewsOne.

Волошин отметил, он лично знает некоторых новых людей в кабинете министров только потому, что "учился с ними в университете". Однако, по его словам, это не дает представления о том, какие это специалисты. Депутат считает, что выбор кандидатов и назначения происходили "кулуарно, чуть ли не лично президентом или главой офиса президента".