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РИА Новости

Оппозиционный депутат Рады назвал "дикостью" процедуру формирования кабмина

22:16 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин назвал "дикостью" процедуру формирования правительства, так как депутаты ничего не знают о людях, которые теперь занимают должности министров.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание, на котором назначил премьером Алексея Гончарука и утвердил новый состав кабмина, предложенный им.
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"Я представлял себе процедуру назначения несколько иначе. Элементарно мы на руках не имели ни единой биографии. Если вы меня сейчас попросите назвать имя и отчество министра инфраструктуры или вообще, даже как министерства новые называются, я абсолютно не знаю. Я не мог себе представить, что может сложиться ситуация, при которой на должности будут одновременно назначать министров и при этом формировать новые министерства. Это какая-то дикость", - сказал Волошин в четверг в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал NewsOne.
Волошин отметил, он лично знает некоторых новых людей в кабинете министров только потому, что "учился с ними в университете". Однако, по его словам, это не дает представления о том, какие это специалисты. Депутат считает, что выбор кандидатов и назначения происходили "кулуарно, чуть ли не лично президентом или главой офиса президента".
"С точки зрения подотчетности правительства к парламенту, а по нашей конституции правительство ответственно именно перед парламентом, процедура не выдерживает никакой критики, это абсолютно не соответствует европейским стандартам… То есть это не то что оппозицию игнорируют, вообще парламент проигнорирован. Это абсурд, конечно", - заключил политик.
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