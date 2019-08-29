Биография Алексея Оржеля

Алексей Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве (Украина).

Он окончил институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета "Киевский политехнический институт", получил магистерскую степень по специальности энергетический менеджмент. Является экспертом в сфере топливно-энергетического комплекса, участником специализированных конференций и семинаров.

С 2006 по 2014 год Оржель работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С 2014 года - в частном секторе.

В 2019 году прошел в Верховную раду от партии "Слуга народа" по партийному списку.

До назначения на пост министра 29 августа 2019 года Оржель был руководителем сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).