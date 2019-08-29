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РИА Новости

Биография Алексея Оржеля

21:50 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве (Украина).
Он окончил институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета "Киевский политехнический институт", получил магистерскую степень по специальности энергетический менеджмент. Является экспертом в сфере топливно-энергетического комплекса, участником специализированных конференций и семинаров.
С 2006 по 2014 год Оржель работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С 2014 года - в частном секторе.
В 2019 году прошел в Верховную раду от партии "Слуга народа" по партийному списку.
До назначения на пост министра 29 августа 2019 года Оржель был руководителем сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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