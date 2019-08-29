Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине, пишут СМИ

В среду издание Politico сообщило со ссылкой на сотрудника администрации США, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. Издание отмечает, что вопрос пока находится на рассмотрении и предназначенные для Украины средства заморожены.

В четверг телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уже уведомил ряд причастных к этому ведомств о намерении остановить выделение помощи Украине. Однако пока нет ясности, как именно Трамп собирается это сделать, ведь, с одной стороны, это встретит серьезное противодействие в конгрессе, который ранее ежегодно одобрял выделение этих средств, а с другой стороны - скоро состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможно, президент США определится со своей позицией по этому вопросу после общения с украинским коллегой, сообщает CNN.