Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны США закончило изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и считает, что ее необходимо продолжать, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного представителя ведомства.
"Министерство изучило пакет зарубежной военной помощи (для Украины – ред.) и поддерживает его", - цитирует издание слова источника.
В среду издание Politico сообщило со ссылкой на сотрудника администрации США, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. Издание отмечает, что вопрос пока находится на рассмотрении и предназначенные для Украины средства заморожены.
В четверг телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уже уведомил ряд причастных к этому ведомств о намерении остановить выделение помощи Украине. Однако пока нет ясности, как именно Трамп собирается это сделать, ведь, с одной стороны, это встретит серьезное противодействие в конгрессе, который ранее ежегодно одобрял выделение этих средств, а с другой стороны - скоро состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможно, президент США определится со своей позицией по этому вопросу после общения с украинским коллегой, сообщает CNN.
В проекте американского оборонного бюджета на 2020 финансовый год предусмотрена традиционная для США сумма военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов США.