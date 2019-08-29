Депутаты Верховной рады Украины учредили 23 парламентских комитета

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины нового созыва создала 23 парламентских комитета, передает корреспондент РИА Новости.

За постановление о создании комитетов проголосовали 318 депутатов.

В парламенте предыдущего созыва было 27 комитетов.

Депутаты создали, в частности, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; комитет по вопросам бюджета; комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также комитет по свободе слова.

Традиционный комитет по вопросам прав человека в новой Раде будет также заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. В новой Раде будут работать комитет интеграции Украины с ЕС, комитет национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам регламента и депутатской этики, в также комитет социальной политики и защиты прав ветеранов.