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РИА Новости

Депутаты Верховной рады Украины учредили 23 парламентских комитета

21:24 29.08.2019 (обновлено: 21:25 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины нового созыва создала 23 парламентских комитета, передает корреспондент РИА Новости.
За постановление о создании комитетов проголосовали 318 депутатов.
В парламенте предыдущего созыва было 27 комитетов.
Депутаты создали, в частности, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; комитет по вопросам бюджета; комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также комитет по свободе слова.
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Традиционный комитет по вопросам прав человека в новой Раде будет также заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. В новой Раде будут работать комитет интеграции Украины с ЕС, комитет национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам регламента и депутатской этики, в также комитет социальной политики и защиты прав ветеранов.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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