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РИА Новости

Рада назначила Тимофея Милованова главой МЭРТ Украины

21:12 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Парламент Украины назначил почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова главой министерства экономического развития и торговли Украины
Соответствующий проект постановления поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
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Милованов - профессор Питтсбургского университета, член Совета Нацбанка Украины. В конце июля Киевская школа экономики организовала недельный тренинг для избранных в Верховную раду депутатов от пропрезидентской партии "Слуги народа".
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