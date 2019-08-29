Рада назначила Тимофея Милованова главой МЭРТ Украины

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Парламент Украины назначил почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова главой министерства экономического развития и торговли Украины
Соответствующий проект постановления поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Милованов - профессор Питтсбургского университета, член Совета Нацбанка Украины. В конце июля Киевская школа экономики организовала недельный тренинг для избранных в Верховную раду депутатов от пропрезидентской партии "Слуги народа".