Васильева рассказала о возможных проблемах из-за запрета мобильных в школах

"Вы знаете, я не думаю, что это будет проходить первый год очень спокойно, очень легко. Но я думаю, что у нас будут какие-то проблемы, какое-то непонимание с обеих сторон. Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где их (мобильники – ред.) хранить, где они лежат",- добавила министр.