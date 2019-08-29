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РИА Новости

Васильева рассказала о возможных проблемах из-за запрета мобильных в школах

20:50 29.08.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Первые годы рекомендательного запрета мобильных телефонов в образовательном процессе могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей, это надо преодолеть, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
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19 августа, 15:40РИА Новости
Кузнецова поддержала рекомендации по мобильным в школах
"Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, где это необходимо",- сказала Васильева в эфире программы "Вести" телеканала "Россия-1".
Отвечая на вопрос, сможет ли школьник пользоваться мобильным на перемене, Васильева сказала: "А зачем? Если какая-то ситуация экстренная, конечно, будет решаться сразу".
"Вы знаете, я не думаю, что это будет проходить первый год очень спокойно, очень легко. Но я думаю, что у нас будут какие-то проблемы, какое-то непонимание с обеих сторон. Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где их (мобильники – ред.) хранить, где они лежат",- добавила министр.
Школьники с мобильным телефоном в классе
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Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
31111346
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Министерство просвещения РоссииОльга ВасильеваРособрнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Запрет на использование мобильных связан не с заботой об образовании наших и ваших детей. Тупым стадом легче управлять. О себе они заботятся прежде всего. Таким способом они хотят помешать распространению в сети видео, где неадекватные училки ведут себя неподобающим образом.
30 августа, 06:54
Харлампий Панкратьевич
17000214
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