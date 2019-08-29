Васильева рассказала о возможных проблемах из-за запрета мобильных в школах

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Первые годы рекомендательного запрета мобильных телефонов в образовательном процессе могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей, это надо преодолеть, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
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"Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, где это необходимо",- сказала Васильева в эфире программы "Вести" телеканала "Россия-1".
Отвечая на вопрос, сможет ли школьник пользоваться мобильным на перемене, Васильева сказала: "А зачем? Если какая-то ситуация экстренная, конечно, будет решаться сразу".
"Вы знаете, я не думаю, что это будет проходить первый год очень спокойно, очень легко. Но я думаю, что у нас будут какие-то проблемы, какое-то непонимание с обеих сторон. Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где их (мобильники – ред.) хранить, где они лежат",- добавила министр.