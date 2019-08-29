Эксперт оценил компетентность людей, назначенных в правительство Украины

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Никакого формирования нового политического курса, в том числе в отношении России, после назначения Вадима Пристайко главой МИД Украины не будет, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Парламент Украины в четверг назначил замглавы президентской администрации Пристайко главой МИД Украины. В ходе выступления в Верховной раде Пристайко назвал Россию "агрессором" и заявил, что Киев "не может и не будет" вести "бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию в Донбассе. Он также отметил, что курс страны в ЕС и НАТО остается неизменным.

"Это будет имитация деятельности, пропагандистские заявления и абсолютно такая же политика (как у предшественника Павла Климкина – ред.). Никакого поворота, формирования нового политического курса не будет", - сказал РИА Новости Суздальцев.

Он отметил, что люди, назначенные в правительство Украины, не очень компетентные, они будут играть роль пропагандистов. "Они будут создавать иллюзии, что состоится встреча в "нормандском формате" (Франция, Россия, Германия и Украина – ред.)", - добавил собеседник агентства.

По словам эксперта, новое украинское правительство будет продолжать настаивать на санкциях в отношении России.

"(В правительство Украины - ред) выбирают людей из ближайшего окружения, не специалистов, по одному критерию - максимальная верность самому (президенту Украины Владимиру) Зеленскому. Премьер-министра назначили по такому же принципу, он не экономист и никакого отношения к экономике не имеет", - добавил Суздальцев.