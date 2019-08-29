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РИА Новости

В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни

20:34 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкИ.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
В четверг Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".
"Скажите уже кто-нибудь Зеленскому, что избирательная кампания уже закончилась и не надо больше заниматься популизмом и говорить невыполнимые лозунги. Пришло время заниматься реальными делами. Будьте ближе к проблемам простых украинцев, а не рассказывайте басни о том, что никогда не состоится", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, нужно заняться поиском диалога с Россией и республиками Донбасса, наказать причастных к госперевороту на Украине в 2014 году и последующим "кровавым событиям".
"Хватит говорить, начните делать. Не надо с самого начала настраивать новую Раду на популизм. Говорите депутатам о реальных проблемах, а не выдуманных - борьба с коррупцией, рост тарифов, уровень жизни населения и многое другое", - добавила Гридчина.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
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