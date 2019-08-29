В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни

"Скажите уже кто-нибудь Зеленскому, что избирательная кампания уже закончилась и не надо больше заниматься популизмом и говорить невыполнимые лозунги. Пришло время заниматься реальными делами. Будьте ближе к проблемам простых украинцев, а не рассказывайте басни о том, что никогда не состоится", - сказала Гридчина РИА Новости.