Медведев назначил Зеньковича первым заместителем министра просвещения

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Павла Зеньковича первым заместителем министра просвещения, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Зеньковича Павла Станиславовича первым заместителем министра просвещения РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ранее Зенькович занимал должность статс-секретаря - заместителя министра просвещения РФ.
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