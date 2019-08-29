Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T20:22Z
https://ria.ru/20190829/1558054389.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150766/73/1507667368_0:0:2895:1628_1036x0_80_0_0_21ad95c1c64f8b14266d04b68ee4cc1b.jpg
РИА Новости

Медведев назначил Зеньковича первым заместителем министра просвещения

20:22 29.08.2019
427
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович перед началом заседания Совета глав субъектов РФ (СГС) в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович перед началом заседания Совета глав субъектов РФ (СГС) в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Павла Зеньковича первым заместителем министра просвещения, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Зеньковича Павла Станиславовича первым заместителем министра просвещения РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ранее Зенькович занимал должность статс-секретаря - заместителя министра просвещения РФ.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева в радиорубке Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 12 сентября 2018
12 сентября 2018, 09:20Социальный навигатор
Васильева рассказала о формировании Министерства просвещения
110033
Обсудить 0
Министерство просвещения РоссииПавел ЗеньковичДмитрий МедведевРоссияОбщество
Рекомендуем
Иван Баканов
Новый глава СБУ назвал своей задачей реформирование ведомства
РИА
Новости
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
Рада назначила Баканова на должность председателя СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Рада назначила Тимофея Милованова главой МЭРТ Украины
Режиссер, продюсер Федор Бондарчук во время работы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2018
Бондарчук отреагировал на сообщения о краже его телефона
Лента
новостей
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Скворцова сообщила о здоровье врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Главой Минэнерго Украины назначили Алексея Оржеля
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Эксперт оценил компетентность людей, назначенных в правительство Украины
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева рассказала о возможных проблемах из-за запрета мобильных в школах
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму заявили, что Зеленский поставил перед Радой "дурацкую задачу"
Завод закрытого акционерного общества Крымский титан
Власти отчитались об экологической обстановке на севере Крыма
Алексей Гончарук
Партия Бойко не поддержала назначение Гончарука премьером Украины
Вадим Пристайко
Кандидат на пост главы МИД Украины выступил за интеграцию с ЕС и НАТО
Владимир Путин
Путин освободил от должности главу Управления информобеспечения президента
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния