Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T20:03Z
https://ria.ru/20190829/1558053981.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155747/92/1557479239_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_56d31a6836fa3616ebf55025929e605d.jpg
РИА Новости

В Крыму заявили, что Зеленский поставил перед Радой "дурацкую задачу"

20:03 29.08.2019
3178
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Шансы нового состава Верховной рады вернуть Крым под контроль Украины равны нулю, подобные задачи являются "дурацкими" и больше напоминают политическую декларацию, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".
"В части Крыма - задача дурацкая. По сути, это не задача, а политическая декларация. Ничего Рада, так называемая, сделать не сможет", - сказал РИА Новости Иоффе.
При этом глава общественной палаты заявил, что президент Украины никак не может выйти из образа артиста, он "заигрался в слугу народа и человека по фамилии Голобородько" (персонаж украинского сериала).
Порт в Севастополе
Вчера, 19:46РИА Новости
Сенатор из Крыма назвал задачу Зеленского "вернуть" полуостров невыполнимой
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

5180020
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеГригорий ИоффеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Эксперт оценил компетентность людей, назначенных в правительство Украины
РИА
Новости
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Лента
новостей
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Эксперт объяснил переназначение Авакова главой МВД Украины
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян отказался участвовать в мероприятиях к 1 сентября в Польше
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Скворцова сообщила о здоровье врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе связал поездки в Россию с отсутствием гордости
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
"Серябкина рулит всем": Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым
Фото переписки депутата от партии Слуга народа Лизы Богуцкой, сделанное журналистами Страны
Депутат Рады объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния