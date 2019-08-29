В Крыму заявили, что Зеленский поставил перед Радой "дурацкую задачу"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Шансы нового состава Верховной рады вернуть Крым под контроль Украины равны нулю, подобные задачи являются "дурацкими" и больше напоминают политическую декларацию, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

"В части Крыма - задача дурацкая. По сути, это не задача, а политическая декларация. Ничего Рада, так называемая, сделать не сможет", - сказал РИА Новости Иоффе.

При этом глава общественной палаты заявил, что президент Украины никак не может выйти из образа артиста, он "заигрался в слугу народа и человека по фамилии Голобородько" (персонаж украинского сериала).

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".